Полиция пресекла работу салона интим-услуг в Москве

Шесть работниц и администратор салона интим-услуг попались полиции в Москве, сообщает-«МВД Медиа». Подозреваемая в организации работы притона задержана.

По данным ГУ МВД России по Москве, работу притон для занятий проституцией в доме на улице Бутлерова контролировала 29-летняя приезжая женщина. Она собирала деньги с клиентов, закупала товары, а также выполняла другие задачи по содержанию притона.