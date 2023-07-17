Полиция пресекла работу салона интим-услуг в Москве
Шесть работниц и администратор салона интим-услуг попались полиции в Москве.
Шесть работниц и администратор салона интим-услуг попались полиции в Москве, сообщает-«МВД Медиа». Подозреваемая в организации работы притона задержана.
По данным ГУ МВД России по Москве, работу притон для занятий проституцией в доме на улице Бутлерова контролировала 29-летняя приезжая женщина. Она собирала деньги с клиентов, закупала товары, а также выполняла другие задачи по содержанию притона.
В ее подчинении находились шесть девушек в возрасте от 26 до 39 лет, которые оказывали клиентам сексуальные услуги за деньги. В отношении администратора возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией.
Ранее полицейские накрыли интим-притон в жилом доме на юго-западе Москвы.