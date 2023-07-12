Полицейские накрыли интим-притон в жилом доме на юго-западе Москвы

Интим-притон в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве накрыли столичные полицейские, сообщает «МВД Медиа». Оперативники задержали подозреваемого в организации занятия проституцией, а также трех «работниц».

По данным ведомства, 26-летний приезжий мужчина принимал деньги от клиентов притона. Во время обыска в его квартире обнаружили мобильные телефоны, сим-карты и тетради с записями. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В отношении приезжих женщин 20, 33 и 34 лет составили протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»).

Ранее придорожный бордель обнаружили в Подмосковье в районе поселка Дубровский. Его организаторов, уроженцев Тамбовской области, задержали.