Полиция задержала закопавшего свиную голову в Косино-Ухтомском в Москве мужчину

Автора видео «похорон» свиной головы вычислили и задержали через несколько дней после попадания ролика в сеть. Оказалось, что мужчина проживает на юго-западе города. В один из вечеров он вместе со знакомыми поехал на Оренбургскую улицу и осквернил место предполагаемой стройки.

Задержанный заявил, что совершил этот поступок в знак протеста. На данный момент проводится проверка по факту оскорбления чувств верующих.

Ранее в сети появилось видео «похорон» свиной головы на месте предполагаемого строительства мечети в Москве.