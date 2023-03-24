Полиция задержала закопавшего свиную голову в Косино-Ухтомском в Москве мужчину
В Москве задержали закопавшего свиную голову на месте предполагаемого строительства мечети.
Полиция в Москве задержала мужчину, закопавшего ранее свиную голову на месте предполагаемого строительства мечети в Косино-Ухтомском районе столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Автора видео «похорон» свиной головы вычислили и задержали через несколько дней после попадания ролика в сеть. Оказалось, что мужчина проживает на юго-западе города. В один из вечеров он вместе со знакомыми поехал на Оренбургскую улицу и осквернил место предполагаемой стройки.
Задержанный заявил, что совершил этот поступок в знак протеста. На данный момент проводится проверка по факту оскорбления чувств верующих.
Ранее в сети появилось видео «похорон» свиной головы на месте предполагаемого строительства мечети в Москве.