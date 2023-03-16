На месте предполагаемого возведения мечети в Москве закопали голову свиньи

Официальной информации о строительстве там мечети пока нет. Местные власти сообщают, что на территории планируется возведение ТПУ, однако жители района и близлежащих территорий испуганы и требуют разобраться в сложившейся ситуации.

В начале марта около 200 человек вышли на народный сход в Косино-Ухтомском районе. Люди пытались узнать, почему местом возможного строительства выбрали именно эту территорию, считающуюся святой для православных граждан. Кроме того, местные жители уверены, что в случае возведения здесь мечети, территория станет опасной и превратиться в этническое гетто.

Чтобы обратить внимание на строительство мечети в неподходящем, по мнению многих горожан, месте, генеральный директор телеканала «Спас» и известный телеведущий Борис Корчевников собирает людей на крестный ход. В проведении шествия местная префектура ему отказала, однако Корчевников заявил, что крестный ход все равно пройдет в установленный день.

После появления информации о строительстве мечети в Москве, столичные жители организовали сбор подписей под петицией, где требуют отменить решение о строительстве. На момент публикации материала собрано почти 20 тысяч голосов.

Ранее в СМИ появились слухи, что комплекс зданий в четыре раза больше храма Христа Спасителя, якобы, планируют построить рядом со Святым озером в районе Косино-Ухтомский, граничащем с Некрасовкой и подмосковными Люберцами. Этой информации все еще нет никаких официальных подтверждений.