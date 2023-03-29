Полиция заинтересовалась Красовским после дебоша на рейсе Москва — Ташкент

Правоохранительные органы заинтересовались экс-главой «RT Россия» Антоном Красовским после дебоша на рейсе Москва — Ташкент. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Полиция начала проверку из-за скандала, устроенного журналистом на борту самолета, вылетевшего 4 марта из аэропорта Шереметьево. После конфликта с другими пассажирами Красовского сняли с рейса. Его могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф размером 500 рублей.

По данным СМИ, Красовский начал агрессивно себя вести и оскорблять попутчиков после того, как на него пожаловался сосед по бизнес-классу из-за громкого разговора по телефону. В тот день правоохранители обошлись профилактической беседой. Позднее журналист в своем личном блоге проклял авиакомпанию и пожелал ей смерти.