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13:38, 12 декабря 2022
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Жена Дмитрия Диброва раскрыла траты на услуги ЖКХ

Жена Дмитрия Диброва раскрыла траты на услуги ЖКХ
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Жена ведущего первого Первого канала Дмитрия Диброва Полина в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ раскрыла траты на услуги ЖКХ. По ее словам, на обслуживание подмосковного дома они супругом тратят несколько десятков тысяч рублей.

«Электричество, обслуживание поселка и газ примерно 70 тысяч рублей в месяц», — рассказала она о счетах за коммунальные услуги. При этом туда не входит вода, так как у них есть собственная скважина.

Жена телеведущего также отметила, что если бы они не выключали на улице свет на ночь, то это стоило бы им еще десять тысяч рублей в месяц.

Ранее экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы «Смарт инвестиции» Ольга Чурилова дала рекомендации по сокращению расходов и увеличению доходов.

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