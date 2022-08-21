Политолог Дугин попал в больницу после смерти дочери

Российский политолог, философ и общественный деятель Александр Дугин попал в больницу после смерти дочери Дарьи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Сергей Марков.

«Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице», — написал он. Марков также выразил соболезнования коллеге в связи с гибелью его дочери.

О смерти Дарьи Дугиной стало известно вечером 20 августа. Предположительно, она погибла из-за сработавшего в автомобиле, за рулем которого она находилась, взрывного устройства. Подрыв спровоцировал возгорание машины. Трагедия произошла в районе поселка Большие Вяземы. По информации некоторых СМИ, сам Дугин ехал в автомобиле сзади и стал свидетелем смерти родственницы.