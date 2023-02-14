Почти двести туристов дважды не вылетели в Москву из ОАЭ из-за поломок самолетов

Почти две сотни российских туристов вторые сутки не могут вылететь в Москву из аэропорта Аль-Мактум Объединённых Арабских Эмиратов. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. вылет дважды откладывался из-за технических неполадок у основного и резервного бортов.

«В аэропорту отправление рейса ожидают 182 пассажира, из них 33 ребенка. Отправление рейса запланировано на сегодня. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе.

По информации надзорного органа, 13 февраля 2023 года рейс по маршруту «Аль-Мактум — Москва» был задержан неисправности самолета. Прибывший резервный борт сообщил о неисправности уже перед вылетом. Прокуратура сообщает, что неполадки устраняются. Вылет назначен на вторник, 14 февраля.

Ранее сообщалось о застрявших в аэропорту Пулково пассажирах, вылетавших из Санкт-Петербурга в Москву.