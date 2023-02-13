Из-за неисправности самолета пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва застряли в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Воздушное судно не вылетело по расписанию в 8:50 утра. Пассажирам сообщили, что их отправят в Москву на другом самолете. Путешественникам действительно предоставили новый борт, сообщает Mash.

По данным источника, многие пассажиры из-за задержки не успели попасть на стыковочные рейсы в Москве. Им обещали возместить стоимость билетов.

Ранее в Москву вернулись туристы, застрявшие в аэропорту Нью-Дели. Самолет с россиянами не смог вылететь вовремя из-за неисправности.