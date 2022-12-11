Стало известно об опасности редкой стирки полотенец

Об опасности редкой стирки полотенец предупредила россиян в беседе с «Медик Форум» врач-терапевт Ирина Андреева. Стало известно, что это может привести к проблемам со здоровьем.

«Редкая стирка может вызвать вспышку грибка ногтей на ногах, эпидермофитии, зуда и бородавок или вызвать распространение этих кожных заболеваний. И грязные полотенца, безусловно, могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита», — заявила специалист.

По словам врача, лучше всего стирать полотенце спустя три-четыре дня использования. Кроме того, терапевт рекомендует не делиться своим полотенцем с болеющими людьми, а также вытряхивать его после использования, для того чтобы удалить лишнюю воду.

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