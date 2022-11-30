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15:26, 30 ноября 2022
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Мясников назвал вес случайно съедаемого человеком микропластика

Мясников назвал вес случайно съедаемого человеком микропластика
Фото: Jonathan Chng / Unsplash

Вес микроплатика, который человек случайно съедает за год в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и тееведущий Александр Мясников.

«Оказывается, микропластик попадает к нам в организм всеми возможными путями: через воду, посуду, косметику, рыбу, морепродукты. В год мы съедаем 260 граммов пластика, за 10 лет — 2,6 килограмма. Пластик не разлагается, его большая часть выходит естественным путем», — доктор. Однако, врачи все чаще стали обнаруживать микропластик в опухолях легких, а в 2022 году впервые нашли мелкие частицы в крови человека.

Эксперт рассказал, что часть микропластика попадает в организм от попавших в атмосферу частиц трущихся автомобильных шин. Тоже самое происходит и при стирке синтетических материалов. Бутылка, бутылочная вода, чайные пакетики также выделяет микропластик, предупредил специалист.

Ранее Александр Мясников дал совет по улучшению интимной жизни людям старше 40 лет.

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