Стало известно о положении Михаила Ефремова в колонии

О положении отбывающего семилетний срок в колонии актера Михаила Ефремова стало известно со слов музыканта и режиссера Гарика Сукачева. Он рассказал «Известиям», что не может отправлять письма Ефремову, однако при любой возможности старается навещать его.

«В начале лета мы с [актерами] Василием Мищенко и Михаилом Горевым были у Миши. Он показал свои киноработы. Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции. Собираюсь к нему поехать, там точно узнаю какие», — сказал он.

Сукачев отметил, что жизнь актера в заключении «довольно наполненная». По словам режиссера, Ефремов участвует в различных конкурсах и побеждает в них. За время своего заключения он успел снять короткометражку «Евангелие от Федора». При этом, по его словам, к артисту относятся уважительно, что «внушает какой-то оптимизм».

Сукачев выразил надежду на пересмотр дела Ефремов и подчеркнул, что статья, по которой его осудили, серьезная.

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником крупного ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился россиянин Сергей Захаров. Пострадавший умер в больнице.

Ранее подробности жизни Ефремова в исправительной колонии Белгородской области раскрыла его сестра Анастасия. По ее словам, среди заключенных и сотрудников колонии Ефремов пользуется уважением.