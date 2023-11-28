Полуфиналиста шоу «Место под солнцем» избили Москве

Полуфиналиста шоу «Место под солнцем» Али Хана (Руслан Алиханов) избили в Москве, сообщает Mash.

По сведениям канала, конфликт с участием 23-летнего певца произошел в ресторане Levantine на Новинском бульваре. Всех участников драки забрали в отделение полиции, где Али Хан написал заявление об избиении.

Руслан Алиханов участвовал в музыкальном шоу «Место под солнцем» в 2019 году и стал его полуфиналистом.

Ранее сообщалось об избиении гитаристом из группы Олега Газманова московского бизнесмена в Химках.