09:50, 28 ноября 2023
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Полуфиналиста шоу «Место под солнцем» избили Москве
Певца Али Хана избили в столичном ресторане.
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Полуфиналиста шоу «Место под солнцем» Али Хана (Руслан Алиханов) избили в Москве, сообщает Mash.
По сведениям канала, конфликт с участием 23-летнего певца произошел в ресторане Levantine на Новинском бульваре. Всех участников драки забрали в отделение полиции, где Али Хан написал заявление об избиении.
Руслан Алиханов участвовал в музыкальном шоу «Место под солнцем» в 2019 году и стал его полуфиналистом.
Ранее сообщалось об избиении гитаристом из группы Олега Газманова московского бизнесмена в Химках.