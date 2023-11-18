Известный музыкант избил московского бизнесмена

Из-за ревности напал на московского бизнесмена в подмосковных Химках гитарист группы «Эскадрон» под руководством певца Олега Газманова и репетитор по игре на гитаре Владимир Егоров, сообщает Shot.

По сведениям канала, 34-летний гитарист давно влюблен в 42-летнюю сотрудницу интернет-магазина посуды. Женщина не отвечает ему взаимностью, более того — уже пять лет она сожительствует с 31-летним предпринимателем и недавно они подали заявление в загс. Эти обстоятельства Егорова не смущают, он преследует возлюбленную, а ее жениху регулярно отправляет сообщения с оскорблениями и угрозами.

На этот раз влюбленный музыкант решил перейти от слов к делу. Он узнал, в какой салон его возлюбленная отправилась на маникюр, и поджидал ее у входа. Когда туда же подъехал бизнесмен, гитарист набросился на него с кулаками и порвал рубашку.

Пострадавший дождался свою невесту, вместе они поехали в травмпункт, мужчина снял побои и написал заявление в полицию.

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