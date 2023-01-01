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12:15, 01 января 2023
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Оценена польза бани при похмелье

Оценена польза бани при похмелье
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пользу бани при похмелье оценила в беседе с «Мослентой» профессиональная банщица Ирина Гордеева. По ее словам, поход в парную при интоксикации запускает работу почек.

Специалист предупредила, что при плохом самочувствии не нужно «выживать» в бане при высокой температуре, достаточно будет посидеть на нижней полке. «Важно хорошо пропотеть, для этого достаточно 50-60 градусов при верном соотношении температуры и влажности», — заявила Гордеева.

В перерывах между заходами в парную эксперт посоветовала пить травяные настои. «Например, чай из имбиря — это сильное мочегонное средство, помогает очистить организм от токсинов и выводит лишнюю жидкость», — пояснила она.

При использовании эфирных масел для ингаляции в бане следует обратить внимание на их качество. Дышать ими лучше в комнате отдыха или капнуть несколько капель в аромалампу.

Ранее популярные мифы о бане развеял врач и телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что париться не запрещено диабетикам, гипертоникам, астматикам и другим людям с хроническими заболеваниями.

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