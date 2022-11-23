Психолог заявила о пользе финансовых неудач для двух групп людей

О пользе финансовых неудач для двух групп людей заявила в беседе с «Мослентой» психолог Елена Селезнева. По ее словам, денежные потери могут изменить в лучшую сторону жизнь как «везунчиков», так и «неудачников».

«Представители первой группы не готовы лишиться того, что у них уже есть, они стремятся к стабильности и не хотят менять свою жизнь, поэтому часто упускают возможности заработка», — сказала Селезнева. Таких людей поражения могут научить анализировать свои действия и брать ответственность за собственную жизнь, а не перекладывать ее на партнера, друзей, родителей, работодателя или государство.

Ко второй группе психолог отнесла тех, кто уже прошел через много неудач из-за неоправданного риска и теперь боится повторения произошедшего. Эти поражения, по мнению собеседницы «Мосленты», способны показать им зависимость успеха от знаний и навыков, эмоционального состояния, умения анализировать ситуацию и принимать обдуманные решения.

Селезнева уверена, что для многих людей страх финансовых неудач становится ресурсом, позволяющим расти. Например, очень часто боязнь бедности стимулирует людей много учиться и зарабатывать.

«Это становится возможным, если научиться адекватно оценивать происходящее и обдумывать свои шаги. Тогда вероятность добиться успеха в своем деле растет. Созданный в голове образ успешного человека помогает добиваться желаемого: высокой должности или прибыльного дела», — пояснила она.

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