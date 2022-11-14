Люди
09:12, 14 ноября 2022
1 мин.

Психолог раскрыла причины повышенной нервозности

Психолог раскрыла причины повышенной нервозности
Фото: Unsplash

Причины повышенной нервозности назвала «Мосленте» психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. Она рассказала, как справиться с этим состоянием.

«Повышенная раздражительность может свидетельствовать о том, что у вас произошло психоэмоциональное перенапряжение и можно предположить, что будет нарастать тревога или депрессия, поэтому так важно вовремя отследить данный симптом у себя и при необходимости обратиться к специалисту», — сказала она.

Основными причинами такого состояния эксперт назвала перегрузки на работе и учебе, различные повторяющиеся конфликты как в семье, так и на работе, внутриличностные конфликты.

Для того, чтобы справиться с чрезмерной раздражительностью, врач рекомендует начать больше времени уделять себе и своим хобби. Если это не принесет результатов, Лобанова советует обратиться к психологу с целью выяснения истинной причины повышенной раздражительности и нервозности.

Ранее об опасности кофеина предупредила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. По ее словам, некоторым группам людей стоит быть особенно аккуратными с количеством выпиваемых чашек кофе и чая в день.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.