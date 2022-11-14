Психолог раскрыла причины повышенной нервозности

Причины повышенной нервозности назвала «Мосленте» психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. Она рассказала, как справиться с этим состоянием.

«Повышенная раздражительность может свидетельствовать о том, что у вас произошло психоэмоциональное перенапряжение и можно предположить, что будет нарастать тревога или депрессия, поэтому так важно вовремя отследить данный симптом у себя и при необходимости обратиться к специалисту», — сказала она.

Основными причинами такого состояния эксперт назвала перегрузки на работе и учебе, различные повторяющиеся конфликты как в семье, так и на работе, внутриличностные конфликты.

Для того, чтобы справиться с чрезмерной раздражительностью, врач рекомендует начать больше времени уделять себе и своим хобби. Если это не принесет результатов, Лобанова советует обратиться к психологу с целью выяснения истинной причины повышенной раздражительности и нервозности.

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