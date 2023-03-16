Мясников раскрыл пользу популярного грузинского блюда

Пользу одного популярного грузинского блюда раскрыл в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» известный врач-терапевт Александр Мясников. По его словам, ингредиенты сациви способны укрепить мышцы и улучшить работу мозга.

Так, куриное филе в его составе богато белком, важным для укрепления мышц, а грецкие орехи в соусе уменьшают уровень «плохого» холестерина в организме и улучшают работу мозга. А специи в соусе снижают уровень глюкозы и помогают процессу пищеварения, уточнил Мясников.

Шеф-повар Глеб Астафьев приготовил сациви в студии и отметил, что это блюдо принято есть холодным, однако в горячем содержится больше витаминов.

Ранее Глеб Астафьев в программе Мясникова назвал способ употребления овощей с максимальной пользой. По его словам, для этого некоторые овощи необходимо готовить на пару.