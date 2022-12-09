Доктор Павлова предупредила о скрытом жире в продуктах

О скрытом жире в продуктах предупредила фолловеров в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В качестве примера специалист привела колбасу.

«Многие уверены, что докторская колбаса — это диетический продукт, приносящий сплошную пользу. Конечно, если сравнить ее с любой сырокопченой колбасой, докторская в полтора раза менее калорийная. Но в ней жира примерно столько же, сколько в особой или любительской — от 22 до 28 граммов на 100 грамм продукта», — рассказала она.

Павлова объяснила, что в некоторых видах колбасы жир размолот, поэтому его не видно, но это не значит, что его нет. Врач призвала россиян не верить глазам, а внимательно читать этикетки.

«Даже в безобидной на первый взгляд покупке могут находиться очень неприятные ингредиенты», — отметила эндокринолог.

Ранее Павлова назвала снижающий риск рака напиток. По ее словам, он содержит большое количество полезного антиоксиданта под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат.