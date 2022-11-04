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20:01, 04 ноября 2022
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Стало известно о пользе острой пищи

Стало известно о пользе острой пищи
Фото: Unsplash

О пользе острой пищи стало известно из беседы врача-диетолога Елены Соломатиной с NEWS.ru.

Вопреки расхожему мнению о том, что острая пища приносит организму исключительно вред, специалист заявила, что острые специи оказывают дезинфицирующий эффект, улучшают пищеварение и метаболические процессы. Острые специи, горчица, перец, имбирь, хрен обладают антиоксидантными свойствами, добавила она.

«Но острую пищу необходимо добавлять в рацион постепенно, чтобы не испытывать желудок на прочность. Если начать есть резко, обострятся приступы гастрита и панкреатита. Стоит начинать с небольших доз, постепенно увеличивая количество», — порекомендовала Соломатина.

Ранее реальную пользу от выпитого с утра стакана воды раскрыла нутрициолог, диетолог, эксперт по аутоиммунным заболеваниям, натуропат Елена Жигалина. По ее словам, положительный эффект проявится уже через месяц.

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