Стало известно о пользе острой пищи

О пользе острой пищи стало известно из беседы врача-диетолога Елены Соломатиной с NEWS.ru.

Вопреки расхожему мнению о том, что острая пища приносит организму исключительно вред, специалист заявила, что острые специи оказывают дезинфицирующий эффект, улучшают пищеварение и метаболические процессы. Острые специи, горчица, перец, имбирь, хрен обладают антиоксидантными свойствами, добавила она.

«Но острую пищу необходимо добавлять в рацион постепенно, чтобы не испытывать желудок на прочность. Если начать есть резко, обострятся приступы гастрита и панкреатита. Стоит начинать с небольших доз, постепенно увеличивая количество», — порекомендовала Соломатина.

Ранее реальную пользу от выпитого с утра стакана воды раскрыла нутрициолог, диетолог, эксперт по аутоиммунным заболеваниям, натуропат Елена Жигалина. По ее словам, положительный эффект проявится уже через месяц.