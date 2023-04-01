Психиатр назвал основную пользу смеха для организма

Основную пользу смеха для организма в беседе с РИА Новости назвал главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения, главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева и полковник медицинской службы запаса Георгий Костюк.

«Смех снимает мышечные и эмоциональные зажимы, вследствие чего проходят физическая и психологическая усталость», — рассказал эксперт, ссылаясь на международные исследования.

Кроме того, смех способен снижать уровень сахара в крови и снимать боль при артрите. Также смех вызывает выработку гормонов, отвечающих за иммунитет, за счет чего улучшается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

В психотерапии для лечения тревожных и депрессивных расстройств нередко применяется такой метод, как смехотерапия, включающая в себя комплекс разнообразных упражнений, добавил специалист.

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