Стало известно о главных шутках москвичей во времена царской России

О главных шутках москвичей во времена царской России в своей статье на «Мосленте» рассказал историк и журналист Валерий Бурт. Стало известно, что на Первое апреля москвичи обменивались смешными стихами, веселыми открытками, забавными вещицами.

Вещицы такие можно было купить на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка в магазинчике под названием «Заграничные новости. Фокусы и шутки». Там продавались маски, кривые зеркала, шутовские колпаки, «шапки-невидимки». Особенно жителям столицы полюбились «чесательный и чихательный порошки для развлечения в гостях и чтобы повеселить гостей у себя дома».

Также там можно было приобрести и маленькие черные бутылочки, в комплекте с которыми шли так называемые бутафорские «лужицы», сделанные из жести и покрытие черным лаком. «Выливали» такие чернила на скатерти, приходя в гости, для забавы собравшихся. Популярной была шутка и с рыжим прусаком, брошенным на колени одной из девушек. Насекомое при этом оказывалось лишь хорошо сделанной игрушкой.

Пытались рассмешить москвичей на Первое апреля газеты и журналы. В этот день читатель мог встретить «новости» про аэроплан, спустившийся на Театральную площадь или про появившийся эликсир бессмертия.

Ранее было названо имя ответственного за появление в России Дня смеха.