11:04, 17 сентября 2023
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Доктор Вялов развеял миф о пользе свежевыжатого сока
Гастроэнтеролог Вялов заявил о бесполезности употребления свежевыжатых соков.
Фото: Pâmela Lima / Unsplash
О бесполезности употребления свежевыжатых соков в своем Telegram-канале заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
Эксперт пояснил, что при переработке в соковыжималку из сока уходит клетчатка и витамины, при этом в напитке остаются только сахароза и небольшое количество жира, что не дает особой пользы организму.
Чтобы сохранить в напитке полезные волокна и микроэлементы врач посоветовал измельчать фрукты в блендере и с добавлением простой воды.
Ранее гастроэнтеролог Садыков развеял миф о вреде углеводов.