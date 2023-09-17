Доктор Вялов развеял миф о пользе свежевыжатого сока

О бесполезности употребления свежевыжатых соков в своем Telegram-канале заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Эксперт пояснил, что при переработке в соковыжималку из сока уходит клетчатка и витамины, при этом в напитке остаются только сахароза и небольшое количество жира, что не дает особой пользы организму.

Чтобы сохранить в напитке полезные волокна и микроэлементы врач посоветовал измельчать фрукты в блендере и с добавлением простой воды.

Ранее гастроэнтеролог Садыков развеял миф о вреде углеводов.