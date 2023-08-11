Пользователи сети признали наряд дочери Самойловой «нарочито сексуальным»

На кадрах 12-летняя Ариела позирует с оголенным животом, на ней мини-топ и укороченный черный пиджак. На лице видно легкий макияж. Сама Самойлова надела джинсовый комбинезон с вырезом от бедра на одной ноге.

«Красивая девочка, но детства у нее как такового не было, слишком быстро повзрослела», «Люди как-то поменяли взгляды на одежду, в которой идут в ресторан», «Девочка красивая, но без детства, как я вижу», «Какой кошмар», «Субъективно, я не понимаю зачем ребенку в 12 лет нарочитая сексуальность», — прокомментировали юзеры.

Ранее дочь Джигана и Оксаны Самойловой искупалась в луже и попала на видео.