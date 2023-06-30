Россияне устроили поминки по Tinder и попали на видео
В Сочи прошли поминки по Tinder накануне ухода компании из России.
Накануне ухода приложения онлайн-знакомств Tinder из России в Сочи прошли необычные поминки. Жители страны решили нестандартно проститься с приложением. Видеозапись с места событий опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
В ролике одетые в траурную одежду люди возложили к импровизированному электронному памятнику цветы и выступили с речью.
«Да, бедные, мужиков же больше нигде не найти», «Это угар», «Люди не в себе, да?», «Теперь мы знаем, где голову напекло сильнее всего», «Добро пожаловать в прекрасное забытое время классического общения», — прокомментировали увиденное юзеры.
При этом в пятницу, 30 июня, в день ухода компании из страны россияне нашли лазейку для его использования. Пользователи сообщают, что приложение все еще можно использовать с VPN.
Ранее стало известно, что приложение для знакомств Tinder перестало работать на территории России.