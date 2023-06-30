Россияне устроили поминки по Tinder и попали на видео

«Да, бедные, мужиков же больше нигде не найти», «Это угар», «Люди не в себе, да?», «Теперь мы знаем, где голову напекло сильнее всего», «Добро пожаловать в прекрасное забытое время классического общения», — прокомментировали увиденное юзеры.

При этом в пятницу, 30 июня, в день ухода компании из страны россияне нашли лазейку для его использования. Пользователи сообщают, что приложение все еще можно использовать с VPN.

Ранее стало известно, что приложение для знакомств Tinder перестало работать на территории России.