Рецидивист помог донести москвичке сумки и украл из ее комода сотни тысяч
Рецидивист помог донести москвичке сумки до дома и украл из ее комода 400 тысяч рублей.
31-летний рецидивист, отсидевший два срока за кражи, решил помочь 88-летней москвичке донести сумки до ее дома, а затем украл у пенсионерки сотни тысяч рублей, передает МВД Медиа.
По данным ведомства, мужчина заметил на улице пожилую женщину с тяжелыми сумками и предложил ей помочь. Дойдя до дома, москвичка решила его материально отблагодарить. Увидев, откуда москвичка достала деньги, преступник отвлек ее внимание и забрал из комода 400 тысяч рублей.
Установить личность подозреваемого удалось с помощью камер видеонаблюдения в квартире потерпевшей. Мужчину задержали, украденные деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Ранее мошенники из-за «денежной реформы» забрали у пенсионерки два миллиона рублей.