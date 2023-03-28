Рецидивист помог донести москвичке сумки и украл из ее комода сотни тысяч

31-летний рецидивист, отсидевший два срока за кражи, решил помочь 88-летней москвичке донести сумки до ее дома, а затем украл у пенсионерки сотни тысяч рублей, передает МВД Медиа.

По данным ведомства, мужчина заметил на улице пожилую женщину с тяжелыми сумками и предложил ей помочь. Дойдя до дома, москвичка решила его материально отблагодарить. Увидев, откуда москвичка достала деньги, преступник отвлек ее внимание и забрал из комода 400 тысяч рублей.