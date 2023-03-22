13:45, 22 марта 2023
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Мошенники из-за «денежной реформы» забрали у пенсионерки два миллиона рублей
Под предлогом проведения денежной реформы аферисты украли у пенсионерки миллионы рублей.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В Москве мошенники под предлогом проведения денежной реформы украли у 84-летней пенсионерки два миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа».
Под видом сотрудниц пенсионного фонда злоумышленницы убедили москвичку в проведении денежной реформы и необходимости заменить купюры на новые. В результате одна аферистка попала в квартиру к жертве и, когда та отвлеклась, скрылась вместе с деньгами.
Нарушительница была арестована. Ведется расследование по установлению личности ее соучастницы. Деньги возвращены владелице.
Ранее мошенники напоили москвича для переоформления на себя его квартиры.