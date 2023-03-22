Мошенники из-за «денежной реформы» забрали у пенсионерки два миллиона рублей

В Москве мошенники под предлогом проведения денежной реформы украли у 84-летней пенсионерки два миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа».

Под видом сотрудниц пенсионного фонда злоумышленницы убедили москвичку в проведении денежной реформы и необходимости заменить купюры на новые. В результате одна аферистка попала в квартиру к жертве и, когда та отвлеклась, скрылась вместе с деньгами.

Нарушительница была арестована. Ведется расследование по установлению личности ее соучастницы. Деньги возвращены владелице.

Ранее мошенники напоили москвича для переоформления на себя его квартиры.