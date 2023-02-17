Стало известно о способе быстро пожениться в Москве

О способе быстро пожениться в Москве стало известно «Мосленте». Материал опубликовал в связи с закрытием всех районных ЗАГСов в столице.

Неторжественную регистрацию брака можно провести в 136 городских центрах госуслуг «Мои Документы». В назначенный день пара должна прийти в выбранный центр и подойти к окну оказания услуг. Там молодожены получат свидетельство о регистрации брака.