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09:13, 17 февраля 2023
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Стало известно о способе быстро пожениться в Москве

Стало известно о способе быстро пожениться в Москве
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

О способе быстро пожениться в Москве стало известно «Мосленте». Материал опубликовал в связи с закрытием всех районных ЗАГСов в столице.

Неторжественную регистрацию брака можно провести в 136 городских центрах госуслуг «Мои Документы». В назначенный день пара должна прийти в выбранный центр и подойти к окну оказания услуг. Там молодожены получат свидетельство о регистрации брака.

Во флагманских офисах Восточного, Юго-Воточного, Северного и Северо-Западного административных округов, а также в обновленных районных центрах госуслуг для молодоженов доступны отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки на память.

Ранее популярные у брачующихся москвичей локации в городе перечислил мэр столицы Сергей Собянин. «Многие молодожены выбирают для свадьбы необычные локации в проекте "Новые адреса счастья". На выбор доступно уже более 30 площадок», — заявил он.

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