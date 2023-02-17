Стало известно о способе быстро пожениться в Москве
О способе быстро пожениться в Москве стало известно «Мосленте». Материал опубликовал в связи с закрытием всех районных ЗАГСов в столице.
Неторжественную регистрацию брака можно провести в 136 городских центрах госуслуг «Мои Документы». В назначенный день пара должна прийти в выбранный центр и подойти к окну оказания услуг. Там молодожены получат свидетельство о регистрации брака.
Во флагманских офисах Восточного, Юго-Воточного, Северного и Северо-Западного административных округов, а также в обновленных районных центрах госуслуг для молодоженов доступны отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки на память.
Ранее популярные у брачующихся москвичей локации в городе перечислил мэр столицы Сергей Собянин. «Многие молодожены выбирают для свадьбы необычные локации в проекте "Новые адреса счастья". На выбор доступно уже более 30 площадок», — заявил он.