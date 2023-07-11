Невролог привела алгоритм действий по оказанию первой помощи эпилептику
Врач посоветовала свидетелям эпилептического припадка засекать время до приезда врачей.
Алгоритм действий по оказанию первой помощи эпилептику при припадке привела в беседе с «Мослентой» невролог, нейропсихолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории столичной сети клиник «Семейная» Ирина Преображенская. Она посоветовала свидетелям засекать время припадка до приезда врачей.
Если вы стали свидетелем эпилептического припадка у человека на улице, первым делом положите ему под голову что-нибудь мягкое, чтобы он не травмировал голову об асфальт или другую твердую поверхность, после этого засекайте время и вызывайте скорую
Ирина Преображенская
Невролог объяснила, что эпилептический припадок не может продолжаться более пяти минут: если судороги длятся дольше, необходимо сообщить об этом приехавшему врачу.
Когда судороги прекратятся и пострадавший начнет приходить в себя, нужно зафиксировать на секундомере время окончания припадка, перевернуть пациента на бок (если это возможно), укрыть его чем-нибудь, если на улице прохладно, и ждать приезда скорой, рассказала собеседница «Мосленты».
«По приезде скорой детально опишите врачу, как проходил припадок, какие симптомы вы наблюдали и сколько он длился», — сказала Преображенская.
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