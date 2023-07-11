Невролог привела алгоритм действий по оказанию первой помощи эпилептику

Невролог объяснила, что эпилептический припадок не может продолжаться более пяти минут: если судороги длятся дольше, необходимо сообщить об этом приехавшему врачу.

Когда судороги прекратятся и пострадавший начнет приходить в себя, нужно зафиксировать на секундомере время окончания припадка, перевернуть пациента на бок (если это возможно), укрыть его чем-нибудь, если на улице прохладно, и ждать приезда скорой, рассказала собеседница «Мосленты».

«По приезде скорой детально опишите врачу, как проходил припадок, какие симптомы вы наблюдали и сколько он длился», — сказала Преображенская.

Ранее основные препараты, которые помогут в борьбе со слабостью, назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова.