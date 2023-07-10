Доктор Павлова назвала основные препараты для борьбы со слабостью

Основные препараты, которые помогут в борьбе со слабостью в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Специалист рассказала, что при слабости из-за жары или других неблагоприятных факторов можно пропить курс адаптогенов. В него входят витамин С в дозировке тысяча миллиграммов в сутки на сытый желудок, китайский лимонник или женьшень, употреблять которые предпочтительно только утром. Врач также порекомендовала принимать витамин Д3 и пить больше воды.

Она уточнила, что эти препараты лишь временное решение проблемы. Для полной диагностики состояния здоровья эндокринолог посоветовала пройти диспансеризацию.

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