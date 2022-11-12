Психолог предостерегла от денежной помощи подростку для свиданий с девушкой

От денежной помощи подростку для организации свиданий с девушкой предостерегла родителей практикующий подростковый психолог, семейный консультант Светлана Котова. В интервью «Газете.Ru» она объяснила, что в этом возрасте нормально и даже полезно иметь финансовые ограничения.

«Если родители хотят вырастить своего сына мужчиной, то давать ему деньги на подарки для его девушки точно не надо», — предупредил эксперт.

Она уточнила, что романтические отношения являются для молодых людей хорошим мотиватором развития мужественности, продуктивности и финансовой грамотности. При этом, рекомендует Котова, родители могут подсказать ребенку, как заработать нужную сумму или же предложить ему премирование за конкретную помощь.

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