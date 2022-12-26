Мясников рассказал о первой помощи человеку в обмороке

О первой помощи человеку в обмороке рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он призвал не давать потерявшим сознание людям какие-либо таблетки.

«Человека в обмороке нитроглицерин может просто убить, потому что он резко снижает давление», — ответил доктор на вопрос телезрительницы, можно ли при обмороке класть человеку под язык популярный сосудорасширяющий препарат.

В некоторых случаях, если пациент с болями за грудиной начинает терять сознание, ему будет полезен аспирин, но и в этом случае принимать лекарство следует с осторожностью. «Общее правило: человеку без сознания никаких таблеток вы не даете», — подчеркнул ведущий.

Ранее Мясников назвал необычный способ вылечить головную боль. Он сообщил, что недуг можно побороть с помощью антидепрессантов, которые в этом случае врач назначает в небольших дозах.