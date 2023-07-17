Понасенков ответил на вопрос о ночи с поклонником за 15 миллионов рублей

На вопрос о ночи, проведенной в отеле с поклонником, ответил историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в интервью журналистке Ксении Собчак на ее YouTube-канале. Он подтвердил, что действительно публиковал подобное предложение в своих соцсетях в 2022 году.

Историк предложил желающим провести с ним ночь в отеле, заплатив 15 миллионов рублей. Помимо денег, фанату необходимо было предоставить справку из КВД, справку о несудимости и характеристику с места работы. Понасенков заявлял, что при соблюдении обозначенных условий предоставит поклоннику возможность задать ему «самые сокровенные вопросы».

«Это бизнес-секрет, коммерческая тайна», — ответил Понасенков на вопрос о покупателях необычной услуги. Он также опроверг слова Собчак, что встреча с ним в отеле подразумевает «ночь любви». «Вы врете людям. Это интеллектуальная беседа», — парировал он.

«Все, кто со мной встречается в жизни, не могут меня забыть. Были случаи, когда они потом не могли ничего вспомнить, но это отдельная история», — рассказал Понасенков.

Ранее Понасенков раскрыл подробности отъезда из России. Он сообщил, что оправился в традиционную ежегодную поездку в Рим и не собирается переезжать насовсем.