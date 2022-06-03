Московская художница превратила квартиру в уникальное поп-арт пространство

О превращении унылого жилье в московской пятиэтажке в уникальное поп-арт пространство рассказала «Мосленте» режиссер фильмов в стиле хоррор и программ, видеохудожница, сценарист Диана Галимзанова. Она считает гостиную настоящим сердцем своей двухкомнатной квартиры.

«Десять лет назад я интуитивно выбрала для этой комнаты стиль поп-арт. Захотелось чего-то такого в противовес популярной тогда стилистике евро-ремонтов. По сути, выбор стиля для гостиной предрек даже мой профессиональный путь. Это классический поп-арт, где одна стена должна быть белой, а остальные цвета — яркими», — сказала Диана.

По ее словам, элементами такого пространства должны быть не только яркие цвета отделки и мебели, но и глянцевые поверхности, предметы современного искусства, например, плакаты с персонажами поп-культуры.

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