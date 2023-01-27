Люди
22:44, 27 января 2023
1 мин.

Стали известны самые популярные у москвичей алкогольные напитки

Стали известны самые популярные у москвичей алкогольные напитки
Фото: Rikkia Hughes / Unsplash

Самые популярные алкогольные напитки у москвичей стали известны из инфографики от аналитиков Федеральной службы регулирования алкогольного рынка. Ее опубликовало в своем Telegram-канале агентство новостей «Москва».

С 2017 по 2022 включительно самыми популярными напитками у горожан оставались вино и водка. На третьем и четвертом местах в рейтинге разместились игристые вина и коньяк.

При этом больше всего алкоголя столичные жители купили именно в 2022 году — около 65 мегалитров вина и 51 мегалитр водки. Меньше всего вина москвичи пили в 2017 году, когда было приобретено 60 мегалитров. Водки в этот год горожане купили почти 59 мегалитров.

Ранее лучшие закуски под алкоголь перечислили ведущие программы «Жить здорово!» Как сообщили медики, таковыми не являются традиционные соленые грибы, огурцы и сало.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.