Названы самые популярные у россиян иностранные бренды

Самые популярные у россиян иностранные бренды назвала «Мосленте» основатель крупного сервиса по доставке брендов из США и Европы Екатерина Кочеткова. По ее словам, за последний год жители страны стали чаще заказывать товары из-за рубежа.

«Не желая отказываться от привычной продукции, россияне ищут способы обойти санкционные запреты, поэтому активно обращаются к байерам», — сказала она.

В первую очередь спросом пользуются одежда, обувь и аксессуары масс-маркета и спортивных марок: Zara, H&M, Bershka, Uniqlo, Nike, Adidas, Puma, New Balance и Reebok. К части этих брендов россияне привыкли, а у другой части нет достойных аналогов, пояснила Кочеткова. «Есть более дешевые варианты, но все же многие хотят продолжать следовать трендам и носить стильные качественные вещи», — сказала она.

Популярна у россиян и продукция люксовых брендов: Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Christian Dior и Celine. Кроме того, из-за рубежа часто заказывают технику фирмы Dyson и других брендов электроники. К востребованным товаров Кочеткова также отнесла сумки, украшения, часы известных фирм, которые невозможно заменить отечественными аналогами.

Ранее известный маркетплейс назвал самые популярные у россиян товары ушедшего из страны бренда IKEA. Выяснилось, что покупатели чаще всего приобретают там посуду, текстиль и детские игрушки.