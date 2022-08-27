Названы самые популярные у россиян «рабочие» приметы

Самые популярные приметы, связанные с работой, россияне назвали в опросе сервиса «Работа.ру». Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru» .

Большинство опрошенных (58 процентов) заявили, что не знают ни одной «рабочей» приметы. О неуверенности в собственных познаниях в этом вопросе сообщили 25 процентов, еще 17 процентов респондентов заявили, что могут назвать подобные приметы.

Из числа тех, кто в курсе о приметах на тему работы, придерживаться их стараются 30 процентов. Россияне считают, что привлечь удачу в делах можно, улыбнувшись собственному отражению (34 процента), надев «счастливый» костюм (29), попросив близкого человека поругать себя в ответственный момент (24), приколов булавку к подкладке костюма (19) и положив монетку в обувь (15). В топ-10 популярных примет также попали использование карты желаний, ношение крупной купюры в кошельке, радование своих и чужих детей (этот вариант также называется «очистка кармы») и нахождение четырехлистного клевера или пятилепесткового цветка сирени.

Среди вариантов россиян, как привлечь удачу в работе, также встречались следующие: не делиться планами до прохождения собеседования, выходить из дома с правильной ноги, не возвращаться домой после того, как вышел и не планировать ничего на понедельники и 13-е числа.

Ранее россияне рассказали о нелюбимых вопросах на собеседовании. Стало известно, что некоторым опрошенным доводилось отвечать на вопросы о своих знаках зодиака.