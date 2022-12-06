Россияне назвали самые популярные слова 2022 года в области карьеры

Список самых популярных по мнению россиян в 20022 году слов в области карьеры публикует «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье». На первом месте оказалось слово «обучение», его назвали 25 процентов респондентов.

«Второе место досталось слову "успех", за которое проголосовали 17 процентов жителей регионов России. Третьим по количеству голосов стало слово "достижение", оно набрало 15 процентов», — говорится в исследовании.

В пятерку также вошли слова «переработка» и «выгорание», за них проголосовало по 13 процентов опрошенных. Далее в списке оказались слова «подработка», «удаленка», «руководство», «повышение», «токсичность», «ответственность» и «сплоченность».

Ранее аналитики назвали самую высокооплачиваемую вакансию в Москве. По их данным, детскому стоматологу в частной клинике предлагают 300 тысяч рублей.