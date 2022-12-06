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23:32, 06 декабря 2022
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Россияне назвали самые популярные слова 2022 года в области карьеры

Россияне назвали самые популярные слова 2022 года в области карьеры
Фото: Christin Hume / Unsplash

Список самых популярных по мнению россиян в 20022 году слов в области карьеры публикует «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье». На первом месте оказалось слово «обучение», его назвали 25 процентов респондентов.

«Второе место досталось слову "успех", за которое проголосовали 17 процентов жителей регионов России. Третьим по количеству голосов стало слово "достижение", оно набрало 15 процентов», — говорится в исследовании.

В пятерку также вошли слова «переработка» и «выгорание», за них проголосовало по 13 процентов опрошенных. Далее в списке оказались слова «подработка», «удаленка», «руководство», «повышение», «токсичность», «ответственность» и «сплоченность».

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