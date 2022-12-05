Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве в декабре

Самую высокооплачиваемую вакансию в Москве в декабре назвали аналитики сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС. По этим данным, детскому стоматологу в частной клинике предлагают 300 тысяч рублей.

«Среди обязанностей сотрудника — терапевтический и хирургический прием, составление плана лечения и работа со смежными специалистами», — говорится в исследовании. От соискателя требуется высшее медицинское образование, аналогичный опыт работы и любовь к своему делу.

В Санкт-Петербурге самую высокую в декабре зарплату предлагают сборщику корпусов металлических судов — 210 тысяч рублей. В Сочи ведущему data-аналитику готовы платить от 200 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде ищут специалиста по IT на зарплату в 180 тысяч рублей в месяц.

Ранее москвичи назвали достойный размер пенсионных выплат. По их словам, размер выплат должен быть не менее 50 тысяч рублей в месяц.