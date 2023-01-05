Назван самый популярный у россиян фильм в 2022 году

Самый популярный у россиян фильм в 2022 году назвали РИА Новости в ВГТРК со ссылкой на данные Mediascope. На первом месте в рейтинге оказалась кинокартина режиссера Леонида Гайдая.

«Самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, стал предновогодний показ классической комедии "Иван Васильевич меняет профессию" на телеканале "Россия 1", вышедший 31 января», — говорится в сообщении.

Кроме того, у россиян в прошлом году оказались популярны такие фильмы, как «Конек-Горбунок», «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или с легким паром!»

Из премьерных фильмов, вышедших на телеэкраны в 2022 году, популярными оказались вторая часть семейной сказки «Последний богатырь. Корень зла» и военная драма «Топор 1944».

Ранее самые популярных на новогодних каникулах фильмы назвали россияне в социологическом опросе портала Superjob.