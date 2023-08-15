Популярный кулинарный блогер поделился своим фирменным рецептом окрошки

Своим фирменным рецептом окрошки поделился с «Мослентой» популярный кулинарный блогер, ведущий «Русского радио» Иван Соловьев. Он порекомендовал добавить к классическому рецепту лед.

Соловьев перечислил стандартный набор продуктов для окрошки: картошка, колбаса, яйцо, огурец свежий, редис и много зелени. «Лайфхак: холодная окрошка будет еще вкуснее, если в тарелку бросить пару кубиков льда. Приятного аппетита», — отметил эксперт.

Ранее Соловьев высказался о заправке для окрошки. Он заявил, что это блюдо можно сочетать и с квасом, и с кефиром, и с айраном, и с минеральной водой с газом.