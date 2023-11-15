Психолог развеяла популярный миф про дыхание во время панической атаки
Психолог Ладейщикова призвала не пытаться дышать глубоко при панической атаке.
Популярный миф про дыхание во время панической атаки развеяла в беседе с «Мослентой» семейный психолог Светлана Ладейщикова. Она призвала не пытаться дышать глубоко в такие моменты.
Нужно быть очень осторожными с дыханием при панических атаках. Некоторые люди в такой момент начинают просто глубоко дышать, но это не поможет. Таким образом можно только еще больше перенасытить кислородом свой мозг
По словам эксперта, подобная гипервентиляция приводит к дезориентации в пространстве и времени и только усиливает панику. При возможности, нужно подышать в пакет: это позволит насытить мозг углекислым газом и снизить уровень кислорода в головном мозге.
Если нет возможности подышать в пакет, можно просто сосредоточиться на своем дыхании, начать считать вдохи и выдохи.
«Но дыхание при этом должно быть ровным, спокойным и достаточно поверхностным, чтобы не войти в состояние гипервентиляции мозга», — подчеркнула Ладейщикова.
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