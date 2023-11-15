Психолог развеяла популярный миф про дыхание во время панической атаки

По словам эксперта, подобная гипервентиляция приводит к дезориентации в пространстве и времени и только усиливает панику. При возможности, нужно подышать в пакет: это позволит насытить мозг углекислым газом и снизить уровень кислорода в головном мозге.

Если нет возможности подышать в пакет, можно просто сосредоточиться на своем дыхании, начать считать вдохи и выдохи.

«Но дыхание при этом должно быть ровным, спокойным и достаточно поверхностным, чтобы не войти в состояние гипервентиляции мозга», — подчеркнула Ладейщикова.

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