Люди
07:40, 15 ноября 2023
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Психолог развеяла популярный миф про дыхание во время панической атаки

Психолог Ладейщикова призвала не пытаться дышать глубоко при панической атаке.

Психолог развеяла популярный миф про дыхание во время панической атаки
Фото: Unsplash

Популярный миф про дыхание во время панической атаки развеяла в беседе с «Мослентой» семейный психолог Светлана Ладейщикова. Она призвала не пытаться дышать глубоко в такие моменты.

Нужно быть очень осторожными с дыханием при панических атаках. Некоторые люди в такой момент начинают просто глубоко дышать, но это не поможет. Таким образом можно только еще больше перенасытить кислородом свой мозг

По словам эксперта, подобная гипервентиляция приводит к дезориентации в пространстве и времени и только усиливает панику. При возможности, нужно подышать в пакет: это позволит насытить мозг углекислым газом и снизить уровень кислорода в головном мозге.

Если нет возможности подышать в пакет, можно просто сосредоточиться на своем дыхании, начать считать вдохи и выдохи.

«Но дыхание при этом должно быть ровным, спокойным и достаточно поверхностным, чтобы не войти в состояние гипервентиляции мозга», — подчеркнула Ладейщикова.

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