Популярный певец поделился воспоминаниями о Москве своего детства

Воспоминаниями о Москве своего детства поделился в беседе с «Москвич Mag» популярный певец Сергей Лазарев. Артист признался, что с ранних лет проникся жизнью на западе столицы, а в центре ему не хватает пространства и воздуха.

«Москва моего детства была сосредоточена в Кунцевском районе, где я вырос. Мне тогда казалось, что это и есть центр Москвы, а остальные районы — окраина. Ха-ха! Вообще, Крылатское и Кунцево — замечательные, очень зеленые и чистые районы», — рассказал Лазарев.

По словам певца, большую часть своей жизни он прожил в близкому ему по духу Западном округе Москвы. «В детстве обожал нашу открытую линию метрополитена, много катался: всегда, пока ехал по улице, наслаждался видами. Правда, зимой порой в вагонах мерз, но все равно было красиво», — поделился он.

Однажды Лазарев снимал квартиру в центре столицы, но это продлилось не более года. «Понял, что не мое. Слишком шумно, загазовано и дома стоят «окна в окна». Не хватало пространства и воздуха», — заявил он.

Ранее Лазарев заявил о необходимости посещать психолога. Иногда артисту бывает сложно держать в себе какие-то неприятные моменты.