Опубликовано 17 апреля 2026, 04:18
Популярный российский артист продает свой дом с тайными комнатами в Подмосковье

Билан продает свой дом с тайными комнатами в Подмосковье за 250 млн рублей.
Популярный российский артист продает свой дом с тайными комнатами в Подмосковье
Заслуженный артист России Дима Билан продает свой огромный дом с множеством тайных комнат в поселке Монтевиль Московской области. Как пишет «Комсомольская правда», певец приобретал этот дом к свадьбе с фотомоделью Еленой Кулецкой, которая так и не состоялась.

Получить за особняк певец хочет ни много ни мало — 250 миллионов рублей.

«Я с детства мечтал о каких-то секретных комнатах и чердаках. Мальчишеские желания во мне до сих пор живы. При строительстве дома хотелось воплотить о чем с детства мечталось. В моем доме есть потайные комнаты, как в старинных замках. Совершенно не догадаешься, что за дверью обычного шкафа скрывается тайная комната. Есть еще много необычных вещей», — рассказал о доме Билан.

Певец продает старый дом, потому что недавно приобрел в кредит особняк своей мечты на берегу реки, ради которого пришлось взять кредит.

