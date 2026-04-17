Популярный российский артист продает свой дом с тайными комнатами в Подмосковье

Заслуженный артист России Дима Билан продает свой огромный дом с множеством тайных комнат в поселке Монтевиль Московской области. Как пишет «Комсомольская правда», певец приобретал этот дом к свадьбе с фотомоделью Еленой Кулецкой, которая так и не состоялась.

Получить за особняк певец хочет ни много ни мало — 250 миллионов рублей.

«Я с детства мечтал о каких-то секретных комнатах и чердаках. Мальчишеские желания во мне до сих пор живы. При строительстве дома хотелось воплотить о чем с детства мечталось. В моем доме есть потайные комнаты, как в старинных замках. Совершенно не догадаешься, что за дверью обычного шкафа скрывается тайная комната. Есть еще много необычных вещей», — рассказал о доме Билан.

Певец продает старый дом, потому что недавно приобрел в кредит особняк своей мечты на берегу реки, ради которого пришлось взять кредит.

Ранее стало известно о пустующей пятый год квартире подруги Майи Плисецкой в центре Москвы.