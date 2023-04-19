Житель столицы попытался задушить жену на глазах у малолетних детей

26-летний житель юго-западного округа столицы попытался задушить 29-летнюю жену на глазах у малолетних детей, сообщает Прокуратура Москвы.

По информации ведомства, во вторник, 18 апреля, в квартире на Литовском бульваре мужчина попытался задушить жену во время ссоры. Сообщается, что в этот момент дома были малолетние дети. В полицию о происходящем сообщила мать пострадавшей.

Женщина госпитализирована, медики оказывают ей необходимую помощь. Правоохранители контролируют установление причин и обстоятельств произошедшего. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении нападавшего к уголовной ответственности по факту покушения на убийство.

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