13:29, 16 апреля 2023
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В московском автобусе приезжий грозился убить москвича и попал на видео
В Москве приезжий угрожал мужчине убийством в автобусе.
Кадр: Telegram-канал «Плохие Новости 18+»
Приезжий угрожал москвичу убийством в одно из столичных автобусов. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Плохие Новости 18+».
«На улицу выходи… Я тебя убью», — говорит мигрант на видео. В этот момент он встает и пытается ударить пассажира.
Находящиеся в салоне автобуса люди за все время не попытались сделать замечание агрессивному мужчине. Причина конфликта на данный момент неизвестна.
«Посадить бы его на пять лет за угрозу убийства», «Ни дня без подобной новости», «Мужик рядом не дал ударить хоть», «А в остальной половине автобуса мужиков не нашлось?» — прокомментировали юзеры.
Ранее в Москве пьяный мигрант пытался совратить подростка в автобусе.