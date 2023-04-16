В московском автобусе приезжий грозился убить москвича и попал на видео

Находящиеся в салоне автобуса люди за все время не попытались сделать замечание агрессивному мужчине. Причина конфликта на данный момент неизвестна.

«Посадить бы его на пять лет за угрозу убийства», «Ни дня без подобной новости», «Мужик рядом не дал ударить хоть», «А в остальной половине автобуса мужиков не нашлось?» — прокомментировали юзеры.

Ранее в Москве пьяный мигрант пытался совратить подростка в автобусе.