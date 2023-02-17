Названа допустимая порция блинов без вреда для здоровья

Допустимую порцию блинов без вреда для здоровья назвала в интервью РИА Новости главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По ее словам, средняя порция в день не должна превышать 250 граммов.

«Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остается довольно калорийным и средняя порция блинов (уже с учетом всех начинок и подливок) для взрослого здорового человека не должна составлять более 200-250 граммов», — сказала она.

Кроме того, специалист не рекомендует угощаться лакомством все дни Масленицы, так как даже 150 граммов блюда содержит в среднем 345 килокалорий. Если же добавить к блинам начинку, их калорийность резко возрастет, уточнила она. Стародубова порекомендовала также не употреблять с блинами алкоголь, который сильно усложнит усвоение такой пищи.

Ранее масштабную программу празднования Масленицы в Москве раскрыл в своем личном блоге столичный мэр Сергей Собянин. Он сообщил, что традиционный фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 17 по 26 февраля.