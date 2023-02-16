Раскрыта масштабная программа празднования Масленицы в Москве

На прилавках торговых шале кроме блинов можно будет найти более 30 видов сыров — твердых, полутвердых и мягких из коровьего, козьего, овечьего молока. Кроме того, здесь будут представлены около 50 видов рыбных деликатесов из Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского бассейнов. Еще в шале можно будет найти более 100 видов мясных деликатесов — из птицы, говядины, свинины; изделия из мяса диких животных: сыровяленые и сырокопченые колбасы, мясные нарезки, снеки, томленое и тушеное мясо, мясные паштеты.

На 19 фестивальных площадках будут работать ледовые катки с теплыми раздевалками и пунктами проката.

А в День защитника Отечества, 23 февраля, на площадках будут организованы мастер-классы по созданию открыток и писем. На территории Парка Горького откроется видеомастерская для записи поздравлений с праздником.