Раскрыта масштабная программа празднования Масленицы в Москве
Масштабную программу празднования Масленицы в Москве раскрыл в своем личном блоге столичный мэр Сергей Собянин. Традиционный фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках, 20 из которых расположены в спальных районах столицы.
«Главное угощение Масленицы, конечно же, блины. На фестивальных площадках можно будет отведать традиционные русские блины, мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины. А также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые и со множеством традиционных и оригинальных начинок», — рассказал мэр.
на любой вкус
Все желающие смогут не только попробовать кулинарные изделия, но и научиться готовить их самостоятельно на специальных кулинарных и творческих мастер-классах. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет порядка 250 кулинарных шоу на офирах и печах.
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
На прилавках торговых шале кроме блинов можно будет найти более 30 видов сыров — твердых, полутвердых и мягких из коровьего, козьего, овечьего молока. Кроме того, здесь будут представлены около 50 видов рыбных деликатесов из Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского бассейнов. Еще в шале можно будет найти более 100 видов мясных деликатесов — из птицы, говядины, свинины; изделия из мяса диких животных: сыровяленые и сырокопченые колбасы, мясные нарезки, снеки, томленое и тушеное мясо, мясные паштеты.
На 19 фестивальных площадках будут работать ледовые катки с теплыми раздевалками и пунктами проката.
А в День защитника Отечества, 23 февраля, на площадках будут организованы мастер-классы по созданию открыток и писем. На территории Парка Горького откроется видеомастерская для записи поздравлений с праздником.
«Приглашаю вас, друзья, на фестивальные площадки в центре и округах. Пусть наступление весны принесет вам радость и добро. В этих фото — события, настроение и атмосфера "Московской Масленицы" прошлых лет», — пригласил горожан Собянин.
Три фестивальные площадки будут расположены на территории ЦАО:
- в Парке Горького;
- на площади Революции;
- на Тверской площади.
Еще 20 площадок откроются на территории остальных столичных округов:
- САО – Коптевский бульвар, владения 18 (парк «Бригантина»);
- СВАО – сквер по улице Хачатуряна;
- СВАО – улица Сухонская, владения 7 (сквер по Олонецкому проезду);
- ВАО – улица Городецкая, владения 1;
- ВАО – улица Святоозерская, владения 1;
- ВАО – улица Вешняковская, владения 16;
- ВАО – сквер у Гольяновского пруда;
- ЮВАО – площадь СЛАВ «Волгоградский проспект, владения 119А);
- ЮВАО – улица Перерва, владения 52;
- ЮВАО – сквер у станции метро «Некрасовка»;
- ЮАО – Ореховый бульвар, владения 24, строение 1;
- ЮАО – станция метро «Алма-Атинская» (улица Ключевая, владения 22, корпус 1);
- ЮЗАО – улица Профсоюзная, владения 41;
- ЮЗАО – бульвар Дмитрия Донского, владения 11;
- ЮЗАО – Теплый стан, владения 1Б;
- ЮЗАО – улица Адмирала Руднева, владения 8;
- ЗАО – улица Матвеевская, владения 2;
- СЗАО – улица Митинская, владения 31;
- СЗАО – пересечение улицы Соколово-Мещерской и улицы Юровской;
- ЗелАО – город Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона.
Ранее Собянин заявил о создании Четвертого транспортного кольца. По его словам, строительство Московского скоростного диаметра, Южной рокады и нескольких развязок на МКАД позволит замкнуть его уже в ближайшее время.