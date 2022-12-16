Диетолог Гинзбург назвал допустимую порцию красной икры

Безопасную для здоровья человека порцию красной икры назвал «Вечерней Москве» известный врач-диетолог, нутрициолог Михаил Гинзбург. По его словам, здоровым людям допустимо съедать в сутки не более 20 граммов продукта, детям — 15 граммов (при условии хорошей переносимости деликатеса).

«Я категорически не рекомендую употреблять ее людям с артериальной гипертонией, так как избыток соли для их организма очень губителен», — предупредил врач, добавив. Он добавил, что от этого продукта следует отказаться и людям с сахарным диабетом второго типа, ожирением, аллергиями и гипертонией.

Гинзбург отметил, что для здоровых людей икра в разумных количествах полезна — она содержит в себе холин, селен, фосфор, фолиевую кислоту, витамины В12, E и D, антиоксиданты.

«Эти элементы необходимы для укрепления иммунитета, правильного функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Полезна икра также для кожи и волос», — сказал он.

Ранее были названы самые популярные у москвичей виды икры перед Новым годом. Стало известно, что чаще всего жители Москвы и Московской области выбирают красную икру лосося.