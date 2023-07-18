Пользователей сети разозлило поведение смотрящего порно в метро мужчины

«Пусть дома смотрит, а не в общественных местах», «Захватывающий сюжет», «В таком возрасте ему остается только смотреть», «Мне бы неприятно было такое увидеть. Ну не то это место, чтобы смотреть подобные фильмы», — прокомментировали юзеры.

Другие подписчики канала обвинили автора ролика в нарушении неприкосновенности частной жизни, отметив, что неправильно было снимать мужчину на видео.

Ранее пользователей сети возмутила девушка, прокатившаяся в метро без обуви.