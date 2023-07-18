13:33, 18 июля 2023
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Пользователей сети разозлило поведение смотрящего порно в метро мужчины
В московском метро заметили смотрящего порно пожилого мужчину.
Кадр: Telegram-канал «ПММ»
Смотрящего порно пожилого мужчину заметили и сняли на видео очевидцы на эскалаторе на станции метро «Петровско-Разумовская» в Москве. Ролик опубликовали в Telegram-канале «ПММ». Увиденное возмутило пользователей сети.
«Пусть дома смотрит, а не в общественных местах», «Захватывающий сюжет», «В таком возрасте ему остается только смотреть», «Мне бы неприятно было такое увидеть. Ну не то это место, чтобы смотреть подобные фильмы», — прокомментировали юзеры.
Другие подписчики канала обвинили автора ролика в нарушении неприкосновенности частной жизни, отметив, что неправильно было снимать мужчину на видео.
Ранее пользователей сети возмутила девушка, прокатившаяся в метро без обуви.